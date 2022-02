Френският "Конвой на свободата" в протест срещу COVID рестрикциите премина през полицейските пропускателни пунктове в центъра на Париж и предизвика задръстване около Триумфалната арка, предаде Ройтерс.

Вдъхновени от шумните протести "Конвой на свободата" в Канада, протестиращите развяваха френски знамена и надуваха клаксони в нарушение на полицейско нареждане да не влизат в града.

A police fled under pressure from protesters in Paris France pic.twitter.com/SNQiM3TPba