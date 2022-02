Действията на Русия заплашват евроатлантическата сигурност. Това се казва в изявление на НАТО. Северноатлантическият съюз разгръща допълнителни отбранителни сухопътни и въздушни сили в източната част на Алианса.

Рекорден скок на цените на златото и газа заради войната в Украйна

Северноатлантическият Съвет решително осъжда военната операция на Русия срещу Украйна. Той призовава Москва незабавно да прекрати военните действия срещу Украйна и да изтегли своите войски.

in the north of the Odessa region, a military unit was attacked.



P.S. I live in Odessa #Ukraine pic.twitter.com/oFzVPLqqMr