Двама атентатори камикадзе се самовзривиха днес в шиитска джамия в Североизточен Пакистан, при което убиха около 50 души и раниха около 80, предаде ДПА, като се позова на пакистанската полицията. Взривът е избухнал в момент, в който в джамията Куча Рисалдар в старата част на Пешавар са се събирали богомолци за петъчна молитва, отбелязва Асошиейтед прес.

