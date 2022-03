Мъж бе застрелян, след като нападна с нож трима полицаи в южния френски град Марсилия, предаде Франс прес, като се позова на полицейски представител.

Един служител на реда е бил ранен в ръката. Мотивите на нападателя, 58-годишен френски гражданин, не са ясни.

Атаката била извършена пред център за събиране на помощи за бежанци от Украйна. Нападателят се държал агресивно и след като не се подчинил на нарежданията на полицаите, накрая един от тях бил принуден да го застреля.

