Крадци нахлули в дома на бившия защитник на "Арсенал" и "Челси" Ашли Коул, докато той, съпругата му и двете им деца били вътре, пише Gong .

Предполага се, че бандитите са част от мрежа, която извършва такъв тип престъпления в последните няколко години. Daily Mail твърди, че шестима човека влезли в къщата на бившия английски национал, а целта им е била да откраднат всички бижута и часовници.

Ashley Cole ‘tied up with cable ties’ as robbers threatened to ‘cut his fingers off’ during ‘ruthless’ £ 500,000 raid https://t.co/Krpuw9nZyR

Настоящият помощник-треньор на "Евертън" е бил със завързани ръце през цялото време на нападението, като шестимата крадци заплашвали, че ще отрежат пръстите му с клещи.

Ashley Cole was targeted by intruders at his home in Surrey, where they threatened to torture him in front of his partner and children https://t.co/mIdKcTCumw