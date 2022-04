Кметството на Киев започна демонтажа на исторически паметник от съветската епоха, посветен на дружбата между Украйна и Русия, предаде Франс прес, като отбеляза, че това става след руската инвазия в Украйна.

Kyiv Soviet-era monument to friendship between Ukraine and Russia is being dismantled pic.twitter.com/gKYdhhnQmj — Alfons López Tena 🦇 (@alfonslopeztena) April 26, 2022

Репортери на АФП видяха как при демонтирането с помощта на кран пада главата на едната от двете фигури на паметника, изобразяващ руски и украински работник, хванати символично за ръце. На монумента, издигнат в центъра на Киев, пише "Дружба между народите".

"The eight meters of metal of the so-called 'friendship of two peoples' will be removed from the center of Kyiv."https://t.co/iJ5FW6KMWp — Dusk/Dawn (@Dusk357A) April 26, 2022

"Днес започнахме демонтирането и вечерта планираме да го завършим. Премахваме бронзовата скулптура на двамата работници", написа в Телеграм киевският кмет Виталий Кличко, цитиран от ТАСС.

🇺🇦@Kyiv dismantles the “Friendship of Peoples” monument, installed in 1982 to celebrate the unity of Ukrainian and Russian people ☭#StandWithUkraine 🇺🇦 #DigitalDiplomacy pic.twitter.com/g427tJYI1s — Matthias Lüfkens 🇪🇺 🌐 #StandWithUkraine 🇺🇦🌻 (@luefkens) April 26, 2022

"Осем метра метал с надпис "Дружба между народите" демонтирани. Символичното е. . ., че главата на руския работник падна", написа Кличко.

In #Kyiv, the dismantling of the monument under the arch of "Friendship of Nations" began. pic.twitter.com/3OXk4PWucG — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022

Киевският кмет обоснова решението за премахване на паметника с желанието на Москва да "унищожи украинската държава" с инвазията си, започнала на 24 февруари.

