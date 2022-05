Джони Деп е бил с някои от най-красивите жени в света, като Кейт Мос, Ванеса Паради, Дженифър Грей, но не е открил истинската любов в нито една от тях. В момента актьорът е в центъра на вниманието на медиите, заради битката си с бившата си съпруга Амбър Хърд, която го съди за клевета и иска обезщетение от 50 милиона долара.

Джони Деп: Амбър Хърд ме биеше по главата с каквото хване

Raise your hand if you stand with Camille Vasquez and Johnny Depp….the winning team. 💯💯 pic.twitter.com/IBMyEUtWXE

Сега обаче се говори, че Деп има нова приятелка. Според слуховете той е започнал афера с адвокатката си Камила Васкес. Двамата поддържали постоянен контакт заради делото. Според запознати двойката се вижда тайно извън съдебната зала.

Today is the day that Queen Camille Vasquez cross examines Amber Heard... Today is the day that Amber Heards malicious lies get completely torn apart... #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/I73LNU7Pyk

На снимки на Васкес, появили се в публичното пространство, се вижда, че тя е в много добро настроение в комапнията на холивудската звезда. Някои медии обаче твърдят, че от месеци адвокатката има връзка с британец, търговец на имоти.

#johnnydeep needs to be with a women that is on his intellectual level. Low-class startless only serve as pretty ornaments and legal battles. I love #CamilleVasquez - a real woman behind our JD! 😍 I got you Boo! #CamilleVasquez #JusticeForJohhnyDepp #JohnnyDeppVsAmberHeardTrial pic.twitter.com/cD5gXGaTAB