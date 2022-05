Шокиращо масово убийство бе извършено в щата Тексас. Жертвите са 21, 19 от които деца между седем и десет години.

Трагедията се разиграла в начално училище в малък град. Извършителят е 18-годишен местен жител, идентифициран като Салвадор Рамос. Той пристигнал в учебното заведение в град Ювалди в южната част на щата с автомобил и влязъл въоръжен, след което открил огън.

Breaking News: A gunman killed 14 children and a teacher at an elementary school in Uvalde, Texas, Gov. Greg Abbott said. The 18-year-old suspect was also killed. https://t.co/5zJTcrL1NK — The New York Times (@nytimes) May 24, 2022

Първоначално бе съобщено за 15 убити - 14 деца и един учител. Нападателят бил убит от федерален агент от граничната охрана, който след началото на стрелбата влязъл в училището, без да чака подкрепление и прострелял извършителя. Агентът също бил ранен, но успял да излезе сам от училището.

BREAKING: Uvalde, Texas, elementary school shooting:



- 14 students, 1 teacher killed, per governor Gov. Abbott

- Suspect, local 18-year-old high school student, is dead

- Suspect also shot his grandmother



More: https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/c56SVy7dBu — ABC News (@ABC) May 24, 2022

Това е най-смъртоносната стрелба в училище в Съединените щати от 2012-та година насам, когато нападател уби 20 деца и шестима възрастни в началното училище „Санди Хук" в Нютън, Кънектикът.

I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

„Надявах се, когато стана президент, да не се налага да правя това отново. Още едно клане. Ювалди, Тексас, основно училище -хубави, невинни деца от втори, трети и четвърти клас. И колко други малки деца, които са били свидетели на случилото се, са видели как приятелите им умират, сякаш са на бойно поле. Има много неща, които все още не знаем. Има много, които знаем. Трябва да заявим ясно на всеки избран служител в тази страна, че е време да действаме. Можем да направим много повече. Трябва да направим повече”, каза президентът на САЩ Джо Байдън.