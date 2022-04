Най-малко шестима души са загинали при стрелба в Сакраменто, Калифорния, предаде CNN. Районът е отцепен.

Първоначално полицията съобщи за "множество жертви", след като атаката предизвика хаос на улица в центъра на града рано в неделя. Властите отцепиха зона от осем блока и казаха, че разследването на стрелбата е в ход.

Видео, публикувано в Twitter, показва хора, тичащи по улицата със звук от изстрел на заден план. На мястото са били множество линейки и други екипи за първа помощ.

Стрелбата идва месец след като петима души бяха убити, когато мъж откри огън в църква в Сакраменто и уби трите си деца, след което се застреля смъртоносно, съобщиха властите. При стрелбата загина и пети човек.

BREAKING: Police in California say six people have died and at least nine others injured in a shooting in downtown Sacramento.



Video reportedly shows an altercation between a group of people in Sacramento, California, before gunfire is heard; at least 15 people shot, six dead, police say