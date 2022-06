Рафаел Надал спечели „Ролан Гарос" за 14-ти път, след като надви норвежеца Каспер Рууд.

На грандиозния финал на тазгодишното Открито първенство на Франция по тенис, испанецът пречупи съпротивата на норвежеца Каспер Рууд с 6:3, 6:3, 6:0.

Титлата е под №22 от Големия шлем за Краля на клея, който спечели и първия за годината Мейджър турнир – Аустрелиън Оупън. По този начин испанецът поведе с два трофея в надпреварата си със своите големи съперници Новак Джокович и Роджър Федерер, които са с по 20.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8