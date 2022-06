Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна днес в Киев на ново посещение, посветено на амбициите на Украйна да стане част от Европейския съюз и на възстановяването на страната, предаде Франс прес.

"Върнах се в Киев, за да се срещна с президента (Володимир) Зеленски и премиера (Денис) Шмигал. Ще анализираме съвместната работа, необходима за възстановяването, както и напредъка, постигнат от Украйна по пътя към Европа", каза Фон дер Лайен пред придружаващите я по време на посещението журналисти.

The people of Ukraine are showing incredible strength and stamina.



Today I’m in Kyiv to continue discussions on our efforts to support in rebuilding your beautiful country.



And the process of advancing on the 🇪🇺 path.