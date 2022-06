Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви, че приветства предложението на френското председателство за компромис между Скопие и София, съобщава сайтът "Албениън дейли нюз".

В съобщение в Туитър Борел пише, че сега е моментът да бъде направена стъпка напред към приемането на Западните Балкани в Европейски съюз.

"Ние приветстваме компромисното предложение от страна на френския президент Еманюел Макрон, което сега ще бъде подложено на по-широки консултации в Скопие. Това е момент да направим крачка напред към включването на Западните Балкани в ЕС", написа Борел.

Welcome the compromise proposal presented by the French Presidency @EmmanuelMacron, which now will be further broadly consulted in Skopje.



This is a moment to move forward in bringing the #WesternBalkans into the EU.