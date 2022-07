Във Великобритания за първи път беше измерена температура над 40 градуса по Целзий, откакто се води статистика. Рекордните 40,2 градуса бяха регистрирани днес на лондонското летище Хийтроу, предадоха ДПА и Прес асосиейшън, като се позоваха на временни официални данни.

По-рано през деня беше съобщено, че в Чарлуд са били измерени 39,1 градуса. Ройтерс предаде, че това е рекордната температура, като се позова на британската метеорологична служба.

Температурата в Лондон достигна почти 37 градуса към 11:00 ч. местно време

Досегашният температурен рекорд във Великобритания беше 38,7 градуса, измерен на 25 юли 2019 г. в Кембридж.

The changing of the guard ceremony at Buckingham Palace on Monday was shortened because of the heat wave hitting Britain, a spokesman for the British Army said.https://t.co/4CxpsSeCwx pic.twitter.com/neKlXjqZDT