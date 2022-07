Извадиха 158 метални предмета от стомаха на жена в Източна Турция

Лекарите в източната турска провинция Ван изживяха шок, когато 24-годишна жена пристигна в спешното отделение с оплаквания от болки в корема и се стигна до операция, при която от стомаха на пациентката бяха извадени 158 метални предмета, между които нокторезачки и игла, съобщава „Сабах“.

Жената е била откарана в болницата за изследвания, след като е страдала от силни стомашни спазми, предизвикани от поглъщането на голяма метална игла. Рентгеновата снимка обаче показала, че в стомаха на пациентката има много повече от един чужд предмет.

