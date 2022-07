Земетресение с магнитуд 5,8 беше регистрирано днес южно от град Кентон в Източна Мианма, предаде Ройтерс, като се позова на американския геофизичен институт (USGS). Трусът е станал на дълбочина 10 км.

A magnitude 5.9 earthquake occurred 53 km S of Kēng Tung, Myanmar on July 21st, 2022 at 5:07:26 PM GMThttps://t.co/8Fdz03T6W8 pic.twitter.com/T2Cmel6c0S