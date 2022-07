Около 40 000 британски железничари протестират за заплатите и работните си места само месец след най-голямата стачка от 30 години и в разгара на кризата с покупателната способност във Великобритания, предаде Франс прес.

След като историческата тридневна стачка в края на юни не се увенча с успех, Синдикатът на транспортните работници (RMT) призова за 24-часова стачка, надявайки се да постигне повишение на заплатите на фона на стремително растящата инфлация в страната. Тя може да надхвърли 11 на сто до края на годината.

Train strikes: UK railways disrupted again as workers take action over pay and conditions



It is terrifying that Truss is proposing interfere/curtail/diminish trade Union rights!!

Outrageous !

Where is the anger about this? https://t.co/JntXaYGE0J — Claire #ProgressiveAlliance #RejoinEU (@fbpe_h) July 27, 2022

С тази гореща тема ще трябва да се заеме наследникът на премиера Борис Джонсън, който подаде оставка на 7 юли след серия от скандали и лъжи. За поста му се спрягат имената на шефката на дипломацията Елизабет Тръс и на бившия министър ма финансите Риши Сунак.

'We haven't got an offer that suits the needs of the dispute'

Some 40,000 workers at Network Rail and 14 train operators are on strike across the UK

Mick Lynch from the @RMTUnion spoke to #BBCBreakfasthttps://t.co/6fPS8IAnBB pic.twitter.com/gKa6E44yQi — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 27, 2022

Заради стачката днес във Великобритания ще се движи само един на всеки пет влака по половината от жп мрежата, а в някои зони изобщо няма да има услуги през целия ден. Стачката засяга и движението на влаковете "Евростар" (Eurostar) под Ламанша, при които има отменени курсове и промяна на разписанието.

New UK rail strike brings train services to a crawl https://t.co/GDYa9UyiUD — Technical earn (@Technicalearn5) July 27, 2022

Освен днешните протестни действия Синдикатът на транспортните работници и Асоциацията на занимаващите се с проектно-проучвателни работи в бранша (TSA) ще проведат координирани стачни действия на 18 и 20 август. Профсъюзът на транспортните работници обяви стачка в лондонското метро и на 19 август.

Главният секретар на синдиката Мик Линч каза, че членовете му са по-решени от всякога да получат увеличение на заплатите, безопасност на работното място и добри условия на работа. Той потвърди, че операторът на британската железопътна компания "Нетуърк рейл" (Network Rail) не е направил никакво подобрение спрямо предходното си предложение за заплатите.

🔴 Live: Travel chaos as rail services across UK grind to halt during train strike https://t.co/EgdBz8vI5d — The Independent (@Independent) July 27, 2022

Министърът на транспорта Грант Шапс обвини профсъюзите, че с все по-големия брой стачки и заплахи за такива ощетяват хиляди потребители. Трябва да направим повече, за да попречим на "войнствените" крайно леви синдикати да нарушат ежедневието на обикновените хора, заяви днес министърът пред "Скай нюз".

40,000 members of the @RMTunion at 14 train operating companies and those working at @networkrail are on strike across the UK.@TSSAunion members at @AvantiWestCoast are also on strike over pay, conditions and job cuts. #trainstrikes pic.twitter.com/oU2DhgIYFZ — Chamber UK (@ChamberVoice) July 27, 2022

Има риск стачката да усложни придвижването на феновете, които искат да присъстват на полуфинала на Европейското първенство по футбол за жени между Франция и Германия тази вечер в северозападен Лондон.