Нидерландски фермери възобновиха тази сутрин протестите срещу плановете на правителството за намаляване на азотните емисии, като изхвърлиха тор и боклук по магистралите и запалиха пожари край пътищата, предаде Асошиейтед прес. Според пътните служби, някои магистрали и селски пътища са останали блокирани с часове, което е довело до големи задръствания.

Последните демонстрации дойдоха ден след като назначен от правителството посредник изпрати покани до организациите на фермерите да обсъдят с управляващата коалиция в страната начини за намаляване на азотните емисии.

Посредникът Йохан Ремкес каза, че вижда преговорите като повратна точка, "излизане от задънената улица заедно". По думите му, кабинетът го е уверил, че са възможни съвместни решения.

Някои фермери отхвърлиха назначаването на Ремкес за независим посредник, тъй като той е член на дясноцентристката политическа партия на премиера Марк Рюте и бивш вицепремиер.

Фермерите са несъгласни с целите на правителството за ограничаване на емисиите на азотен оксид и амоняк, което според тях заплашва да разруши начина им на живот в земеделието и да ги извади от бизнеса.

Правителството смята, че емисиите на азотен оксид и амоняк, които добитъкът произвежда, трябва да бъдат драстично намалени в близост до природни зони, които са част от мрежа от защитени местообитания за застрашени растения и диви животни в ЕС.

Управляващата коалиция иска да намали замърсяващите емисии с 50 процента в цялата страна до 2030 г., наричайки мярката "неизбежен преход" за подобряване на качеството на почвата, въздуха и водата в нация, известна с интензивните си земеделски практики.

Провинциалните власти бяха призовани да изготвят планове за намаляване на емисиите и да отделят допълнителни 24,3 милиарда евро за финансиране на промените.

Фермерите са на мнение, че са несправедливо атакувани, докато други сектори, като авиацията, строителството и транспорта, също допринасят за емисиите и са изправени пред по-маломащабни правила. Те също трвърдят, че правителството не им дава ясна картина за бъдещето им на фона на предложените реформи.

По-рано тази година фермерите блокираха магистрали с трактори, както и разпределителните центрове на супермаркетите.