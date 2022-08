Повече от 800 души обикалят из Евърглейдс във Флорида в търсене на инвазивни бирмански питони, които ще им донесат парични награди в размер на хиляди щатски долари, предаде Асошиейтед прес. Надпреварата, чието начало бе дадено в Маями, ще продължи до 15 август.

От 2000 г. повече от 17 000 змии са отстранени от Евърглейдс - обширна субтропична влажна зона в южната част. Бирманските питони, които са инвазивен вид за Флорида, се хранят с птици, бозайници и други влечуги. Женската може да снесе до 100 яйца годишно.

Бирманските питони са сред най-големите змии в света. На дължина могат да достигнат до 6,10 метра при тегло от 90 килограма. Всяка година професионални ловци на питони и аматьори се състезават в две различни категории.

При професионалните награда от 2500 щатски долара се дава на този, който е хванал най-много питони. За аматьорите тя е в размер на 1500 щатски долара и я получава състезателят, заловил най-дългата змия.

Всеки трябва да донесе влечугото мъртво, но ловците са заплашени от дисквалификация, ако са го убили нехуманно или пък са ликвидирали местен вид.

Регистрираните ловци са от 32 американски щата и от Канада. По време на цялото състезание могат да се включват нови участници. Записването струва 25 щатски долара, като всеки желаещ да се включи трябва да премине онлайн обучение, отбелязва Асошиейтед прес.