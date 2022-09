Телескопът „Джеймс Уеб” предостави удивителни изображения на мъглявината Тарантула - космически регион, където звездите се раждат с шеметна скорост и чиито снимки ще допринесат да се задълбочат научните познания за формирането им, предаде Франс прес.

Наречена Тарантула заради формата на своите облаци от газ и прах, мъглявината се намира „само” на 161 000 светлинни години, се посочва в изявление, направено от НАСА. Това е най-големият и най-светъл звездообразуващ регион от цялата група галактики в близост до Млечния път и е дом на най-горещите и масивни звезди, познати на науката.

​Поради тази причина мъглявината Тарантула отдавна е основна цел за учените, изследващи процеса на звездообразуване. Въпреки това предоставените от космическия телескоп „Джеймс Уеб” изображения разкриват нови подробности, включително хиляди млади звезди, които досега са останали невидими за очите на предшествениците му.

Няколко научни инструмента на „Джеймс Уеб” са използвани за заснемането на изображения на мъглявината при различни дължини на вълната.

В центъра на изображението, направено от инструмента NIRCam, който работи в близката инфрачервена област, се вижда струпване на млади и много ярки сини звезди.

Друг инструмент, NIRSpec, е успял да различи звезда, която току-що се е появила от своя стълб от прах, като същевременно е запазила облак около себе си - етап от формирането ѝ, който не може да бъде наблюдаван без изключителните възможности на телескопа „Джеймс Уеб”. Преди това изследователите са смятали, че тази звезда всъщност е по-стара и в по-напреднал стадий

