Канадската полиция арестува мъж, след като в понеделник вечер полицай от Торонто беше застрелян, а други двама души бяха ранени, предаде Асошиейтед прес.

A tragic and unfortunate day for a Toronto police officer who was killed, and various victims around the GTA. It would seem that active shooter events and gun violence is on the rise in Canada. Troubling times, and our thoughts are with all those involved. https://t.co/PxvywifGqj