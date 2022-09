Космическият телескоп "Джеймс Уеб" засне първите от десетилетия насам ясни изображения на Нептун и пръстените му, съобщиха от НАСА, цитиварни от АФП. Европейската космическа агенция отбеляза в прессъобщение, че камерите на телескопа разкриват ледения гигант в напълно нова светлина.

Предишните кадри от Нептун са направени при преминаването на сондата "Вояджър 2" през 1989 г. Кадрите от "Джеймс Уеб" показват няколко ясни пръстена на Нептун, както и по-бледи пръстени прах. Качеството на изображенията позволява наблюдението им близо до планетата.

