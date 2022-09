Роджър Федерер се сбогува с професионалния тенис с емоционален мач на турнира „Лейвър Къп”, в който швейцарецът и неговият добър приятел Рафаел Надал загубиха с 6:4, 6:7(2), 9:11 срещу Джак Сок и Франсис Тиафо.

СНИМКИ ОТ ПОСЛЕДНИЯ МАЧ НА ФЕДЕРЕР

Двубоят пред препълнената зала О2 в Лондон бе много интензивен и оспорван, а в паузите тишината бе нарушавана от многобройни подвиквания от трибуните с посланието „Обичаме те, Роджър”.

Роджър Федерер обяви края на кариерата си (ВИДЕО+СНИМКИ)

41-годишният швейцарец и тримата му колеги на корта удържаха сервисите си в първите девет гейма на двубоя, а първият пробив дойде в решаващия десети. Джак Сок сгреши при атака на мрежата и по този начин Надал и Федерер не само записаха първи пробив, а и взеха последния първи сет в кариерата на „Маестрото” с 6:4.

The last dance together 🙌 @rogerfederer pic.twitter.com/6vGiQwhybW

Федерер взе първия си сервис-гейм в началото на втория сет, а Надал се размина от неприятно воле в главата след висок удар от форхенд на Тиафо. Испанецът обаче даде ранен пробив за представителите на Отбора на света, а неговият швейцарски съотборник пропиля две разигравания за рибрейк с форхенди зад основната линия.

Надал и Федерер върнаха пробива в шестия гейм и двата отбора останаха равни до 11-ия, в който Тиафо и Сок взеха ранна преднина и получиха три разигравания за нов спечелен сервис-гейм на легендарните европейци. Това не се случи и се стигна до 40:40. При допълнителните разигравания Федерер отрази още две възможности, Тиафо изпрати една топка в ръцете на щастлив фен, а друга на Сок в мрежата приключи гейма за 6:5.

Серина към Федерер: Добре дошъл в клуба на пенсионираните

Сок и Тиафо изравниха в следващата част и така се стигна до тайбрек, който представителите на Отбора на света спечелиха със 7:2 и изравниха резултата.

When it all gets a bit too much 🥲@rogerfederer @rafaelnadal #LaverCup pic.twitter.com/HTLQ7XRm4C