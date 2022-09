Бъкингамския дворец разпространи първото изображения на надгробната плоча на покойната Елизабет ll. Монархът беше погребан в мемориалния параклис “Сейнт Джордж” в замъка “Уиндзор” в понеделник.

Името на Елизабет ll е изписано върху черна плоча, редом с тези на баща й Джордж VI, майка й Елизабет и покойният й съпруг - Филип, херцог на Единбург.

На снимката се вижда надгробния камък, ограден от множество цветя и венци.

