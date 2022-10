Човешки крак все още не е стъпвал на Марс, въпреки това обаче сме замърсили планетата с повече от 7,5 т отпадъци за 50 години, предава вестник Дейли мейл, цитиран от БТА.

Кагри Килич от Университета на Западна Вирджиния анализира масата на всички роувъри и орбитални апарати, изпратени на Марс, като извади от тях теглото на още работещите. Резултатът е 7,1 т.

В отпадъците влиза изхвърлен хардуер, неработещи космически апарати, разбити на повърхността, като съветският "Марс 2", чието кацане беше неуспешно през 1971 г. Той стана първият обект с човешки произход на повърхността на Марс.

Специалистите се притесняват, че отломките могат да замърсят пробите, събирани от космическия апарат "Пърсивиърънс". Роувърът, който е на Марс от февруари 2021 г., засне подобни отпадъци по време на мисията си.

Хеликоптерът "Инджинюъти" пък засне оборудването за кацане, с което се спуснаха на повърхността с "Пърсивиърънс".

Роувърът "Опортюнити" вече не работи на Марс. През 2004 г. обаче той засне топлинния си щит заедно с отломки, осеяли километри от повърхността.

