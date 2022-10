Южнокорейска балистична ракета се повреди и се разби в земята рано тази сутрин по време на съвместно военно учение на САЩ и Република Корея, предизвиквайки паника сред обърканите жители на крайбрежния град Каннин, вече неспокойни поради все по-провокативните оръжейни тестове, извършвани от Северна Корея, съобщи Асошиейтед прес.

Звукът от взрива и последвалия пожар накараха мнозина в града да повярват, че това може да е атака от Северна Корея. Безпокойството само се засили от факта, че военните и правителствените служители не дадоха обяснение за експлозията в продължение на часове.

#Breaking : Just in - Reports of at least 3 explosions in South Korea, and a huge fire is developing, reason unknown at this time. #NorthKorea #Southkorea pic.twitter.com/pm2480cFAM

След провокацията на Пхенян: САЩ и Южна Корея изстреляха четири ракети

Съвместното командване на САЩ и Южна Корея съобщи, че няма данни за ранени от инцидента с балистична ракета с малък обсег Хюнму-2 която се разби във военновъздушна база в покрайнините на града. Въоръжените сили заявиха, че разследват какво е причинило "анормалния полет" на ракета, която е ключово оръжие в стратегиите на Южна Корея за превантивен и ответен удар срещу Севера.

#BreakingNews | #SouthKorea



🔸An massive explosion occured around the #Gangneung Airbase holding the 18th wing of the ROKAF (Republic of #Korea Air Force).

🔸Cause of explosion is still unknown.

🔸Korean F-5s as well other jets are deployed there. pic.twitter.com/v0Wvg2f1wI