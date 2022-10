Германският автомобилен производител "Ауди" обяви в специално комюнике, че е избрал отбора на "Заубер" за влизането си във Формула 1 през 2026 г., пише gong.bg.

Това партньорство между известната марка и швейцарския тим се очакваше още от август, когато стана ясно, че "Заубер" прекъсва договора със спонсора си "Алфа Ромео" в края на 2023 г.

"Ауди" предвижда и да участва в групата "Заубер", за да засили връзката с опитния отбор, който участва от 30 години в Световното първенство на Формула 1.

BREAKING: Sauber will compete as the Audi factory team from 2026, using an Audi power unit #F1 @audisport pic.twitter.com/DyQNR70MRp

Хибридният мотор на бъдещия отбор ще бъде изработен в техническия център на "Ауди" в Нойберт на Дунав, на север от Мюнхен.

„Това е супер новина“, заяви в комюнике президентът на Формула 1 Стефано Доменикали.

Shaping the @F1 future together: #Audi x Sauber. The strategic partnership with the Sauber Group is the next milestone on the road to Formula 1. The Swiss squad will be competing as an Audi factory team from 2026 ⁰>> https://t.co/RbuOKZCY6J#F1 #Formula1 #news pic.twitter.com/cIcWExJ1NQ