"В Европа птицата ще лети по нашите (на ЕС) правила". Това написа в Twitter еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон в отговор на написаното от Мъск, че "птицата е свободна". По този начин той предупреди милиардерът, че платформата трябва да спазва правилата на ЕС.

По време на срещата си с Бретон през май Мъск заяви, че новият Закон за цифровите услуги на ЕС е "съвпада точно с моето мислене".

Блокът от 27 държави налага законодателство, което има за цел да ограничи властта на американските технологични гиганти и да ги принуди да проверяват по-внимателно незаконното или вредно онлайн съдържание.

Илон Мъск уволни висшето ръководство на Twitter

Мъск обеща да превърне Twitter в "обща цифрова платформа, където широк спектър от убеждения могат да бъдат обсъждани по здравословен начин", след като завърши сделката по придобиването ѝ.

#BREAKING EU official overseeing internet regulation warns Musk Twitter must abide by 'rules' of the bloc in Europe pic.twitter.com/yeYQ2JfGx9