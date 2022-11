Пет лъва са предизвикали за кратко време извънредно положение в австралийски зоопарк, след като са избягали от заграждението си.

Животните - един възрастен и четири малки - са били забелязани извън своята територия в зоопарка Taronga в Сидни около 6:30 ч. местно време в сряда.

Зоологическата градина е била блокирана и се е наложило едно от лъвчетата да бъде упоено, но всички големи котки са били изолирани в рамките на няколко минути, съобщи говорител. Никой не е пострадал. Все още няма обяснение за бягството им.

Изпълнителният директор на зоопарка Саймън Дъфи го нарече "сериозен инцидент", който ще бъде разследван.

Той заяви пред местните медии, че лъвовете са влезли в малка зона "в съседство" с тяхната експозиция - на около 100 м от мястото, където гостите на зоопарка са нощували. По това време основната част от зоопарка е била затворена.

Дъфи допълни, че малката зона е била защитена с шестметрова ограда, която обикновено се използва, за да се държат хората на безопасно разстояние, а целият зоопарк е заобиколен с периметрово заграждение.

Записите от камерите за видеонаблюдение показват, че гледач е подал сигнал за тревога 10 минути след бягството на животните, съобщиха от зоологическата градина.

Бягствата на животни в австралийските зоологически градини са рядкост.

През 2009 г. лъвица избяга от заграждението си в зоопарка Мого, южно от Сидни, и се наложи да бъде застреляна поради опасността, която представляваше за посетителите.