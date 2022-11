Съпругата на британския крал Чарлз Трети, кралицата консорт Камила, връчи на балетмайстор Михаил Баришников награда на Кралската академия по танци, съобщава БТА. Това бе и първият самостоятелен официален ангажимент на Камила в новата ѝ роля.

На церемония в сряда в Бъкингамския дворец Баришников беше удостоен с наградата "Коронация на кралица Елизабет II", което е най-престижното отличие на академията. Тя е основана от покойния британски монарх през 1953-а - годината, в която била коронясана.

Camilla, Queen Consort during The Queen Elizabeth II Coronation Award, Royal Academy of Dance's highest honour, to Mikhail Baryshnikov in recognition of his immense contribution to ballet and the wider world of dance, in the White Drawing Room at Buckingham Palace in London 🇬🇧 pic.twitter.com/WAg23KkxF8