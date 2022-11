Археолози са открили останки от средновековни укрепления под сградата на Уестминстърския дворец, където заседава британският парламент, предаде ТАСС, като цитира публикация във в. "Дейли мейл". Това съобщи БТА.

Каменните конструкции са намерени по време на геотехнически сондажи в сектор под заседателната зала на Камарата на лордовете.

Експерти от Археологическия музей на Лондон, които реставрират историческата сграда от лятото, са почти 5000 часа са проучвали 160 помещения, пробивали са дупки с дълбочина до 70 метра, за да достигнат до подземните етажи на двореца.

Така са открити останките от стена от кентски варовик - тъмносив камък, използван при изграждането на Лондонската кула и Уестминстърското абатство.

Archaeologists have discovered the remains of a 700-year-old stone wall beneath the Palace of Westminster. https://t.co/JoBiD7uS51 pic.twitter.com/AumsYMeSnK

Експертите смятат, че съоръжението е било издигнато по време на управлението на крал Едуард Първи (1272-1307).