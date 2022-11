Безредици в Брюксел след победата на Мароко над Белгия на Световното първенство в Катар. Десетки фенове разбиха витрини на магазини, хвърляха бомбички и пиратки и палеха автомобили.

Говорителка на полицията заяви, че някои фенове са били въоръжени с палки, а един журналист "е бил ранен в лицето от пиратка".

Мобилизирани бяха около сто полицейски служители, а жителите бяха предупредени да избягват определени райони в центъра на града. Метростанциите бяха затворени, а централни улици - блокирани, за да се ограничи насилието.

