При нападение срещу полицейски участък в индонезийската провинция Западна Ява атентатор самоубиец уби полицай и рани 10 души, съобщиха от полицията.

Полицията все още не е определила мотива за нападението, но Индонезия, най-голямата мюсюлманска държава в света, отдавна се бори с ислямистката агресия.

Взривът е станал около 8:00 ч. местно време (01:00 ч. по Гринуич) по време на дежурство в полицейското управление "Астана Аняр" в Бандунг, столицата на най-многолюдната индонезийска провинция.

"Когато нашите служители правеха сутрешната поименна проверка, един мъж се опита да влезе насила в офиса и служителите се опитаха да го спрат", заяви началникът на полицията в Западна Ява Сунтана.

Indonesia police station blast kills two in suspected suicide attack - Newsworldpress @ https://t.co/NrkmnmLe9c pic.twitter.com/2BWacIzPDC

"Извършителят настояваше да се приближи до служителите ни, докато размахваше нож, и изведнъж стана експлозия", каза той пред репортери.

По-късно наблизо е намерено второ устройство, което е било безопасно взривено от полицейския сапьорски отряд, каза Сунтана.

Сред ранените, които са били ударени предимно от счупени стъкла и отломки от основния взрив, е и цивилен, който е минавал в района, каза той.

Самоличността на нападателя, който също е бил убит, все още не е известна. Властите съобщиха, че той е пътувал към полицейския участък със син мотоциклет, към който са били прикрепени послания, написани на бяла хартия.

Посланията проклинали индонезийския наказателен кодекс като продукт на "неверниците" и призовавали хората да водят война срещу правоприлагащите органи, съобщи полицията.

Свидетел, който се намирал в близост до полицейския участък, казал, че е чул много силна експлозия.

Suicide bomber hit police station in #Bandung city in West Java, #Indonesia killing himself, & one cop, injuring 8. #suicidebomber https://t.co/QKYZlzmZJO