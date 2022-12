Десетки хиляди жители на Естония са останали без ток поради снежни бури, предаде ДПА.

Около 13 000 домакинства бяха временно без електричество тази сутрин, съобщи националната енергийна компания. Най-силно засегнати бяха островите Сарема и Хийума в Балтийско море, но жителите на други части на балтийската страна също останаха без ток.

Сухопътният, железопътен, корабен и въздушен транспорт беше прекъснат, имаше отменени пътувания. Почистващата техника работеше непрекъснато. С оглед на условията за шофиране и прогнозите за времето властите призоваха хората да не ползват колите си и по възможност да си останат вкъщи.

Snow depth here in Jelgava around 20-22 cm. Still snowing, but not as heavy as in Kurzeme or Estonia. pic.twitter.com/lpviGhms2i