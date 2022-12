Двама души загинаха, а още трима бяха ранени след експлозия в петролна рафинерия в Русия. Две от цистерните в град Ангарск са избухнали пламъци снощи вечерта. За инцидента съобщи кметът на града Игор Кобзев в профила си в Telegram, като заяви, че пламъците са обхванали площ от 2500 квадратни метра.

Местните медии съобщиха, че рафинерията е продължила да произвежда моторно гориво в пълния си капацитет и доставките ще бъдат изпълнени по план.

⚡️Nighttime explosion at an oil depot in Angarsk, Russia. The distance to Ukraine is about 4700 km. pic.twitter.com/lTqMOfpWYv