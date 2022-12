Южна Корея е вдигнала във въздуха бойни самолети и щурмови хеликоптери и е произвела предупредителна стрелба, след като севернокорейски дронове са нахлули във въздушното ѝ пространство днес, предаде Ройтерс, като се позова на южнокорейските въоръжени сили.

Южна Корея е установила, че дроновете са дошли от Северна Корея, прекосявайки т. нар. военна демаркационна линия между двете страни. Те са били засечени в небето над град Гимпо в западната част на Южна Корея около 10:25 местно време, съобщиха въоръжените сили.

#BREAKING: South Korea has scrambled fighter jets and attack helicopters and has fired warning shots after North Korean drones violated its airspace



- North Korean drone flies over capital of Seoul



- A South Korean Ka-1 fighter jet crashed while fighting a North Korean drone pic.twitter.com/mJf2n1Dn1X