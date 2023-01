Великобритания ще даде на Украйна модерни танкове. Решението обяви премиера Риши Сунак, съобщава Би Би Си. Това представлява рязък завой в политиката на Лондон. Досега на Украйна не бяха предоставяни тежки оръжия, които могат да се разглеждат като изцяло нападателни. Не е ясно дали други държави ще последват примера им.

Наскоро Финландия каза, че са готови да изпратят в Украйна своите модерни германски танкове, ако бъде организирана такава кампания от повече държави. Полша също има намерение да даде на Украйна 14 германски танка „Леопард 2”, но има нужда от позволението на Берлин за това. Предполага се, че първата британска доставка ще бъде от 12 танка „Чалънджър 2”. Това са огромни, тежки машини, които в пълна екипировка тежат 75 тона.

Always strong support of the UK is now impenetrable and ready for challenges. In a conversation with the Prime Minister, @RishiSunak, I thanked for the decisions that will not only strengthen us on the battlefield, but also send the right signal to other partners.