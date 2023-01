Три жени и малко момиче са били ранени при стрелба в Лондон в близост до църква, където се е провеждало погребение, съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс. Жените, които са на 48, 54 и 41 години, са били откарани в болница заедно със 7-годишното момиче.

Girl, 7, and three women injured in drive-by shooting outside funeral in London https://t.co/reRIv4Al0f @airtravelbargain @flightbargain @travyell @AfricaFly1 @southandlatinamerica #airtravelbargain #fusiondiner @IATAAgents @BollywoodThugs @americadosul1 @ukitco

Няма информация някой от тях е с опасност за живота. По случая се води разследване и към момента няма задържани, заяви лондонската полиция.

"Инцидентът е станал в близост до църква, където се е провеждало погребение. Според първоначалните данни изстрелите са били произведени от движещ се автомобил, който след това се е отдалечил от мястото на нападението", допълват силите на реда.

A seven-year-old girl was left with life-threatening injuries after she and five others, including another child, were hurt in a drive-by shooting on Saturday near a church in London where a funeral was taking place, British police said pic.twitter.com/5VTUPwq7oj