Кристиано Роналдо се превърна във футболиста с най-много победи в историята на футбола, съобщи gong. Вчера неговият тим "Ал Насър" постигна много труден успех над "Ал Батин" с 3:1, като и трите гола за победителите паднаха в продължението на срещата. Роналдо отправи няколко удара, но така и не успя да порази целта.

Cristiano Ronaldo has now completed 755 victories in his professional career. 🔥



