Петър Павел, бивш главнокомандващ на чешката армия и високопоставен служител в НАТО, положи клетва, с която постави начало на петгодишния си мандат като президент на Чехия, предаде Ройтерс.

На изборите през януари Павел победи популиста и бивш премиер Андрей Бабиш с обещания да затвърди мястото на централноевропейската страна в ЕС и НАТО за разлика от предходния президент Милош Земан, който се опитваше да заздрави отношенията с Китай и Русия.

So happy to see my dear friend and former NATO colleague, Peter Pavel, become the leader of the Czech Republic. He is a strong voice for freedom, democracy, and trans Atlantic alliance! https://t.co/Ts3A7faySA