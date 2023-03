Земетресение с магнитуд 6,3 беше регистрирано край бреговете на Чили, предадоха световните агенции, като се позоваха на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Земетресение в Северна Македония

Епицентърът на труса е бил на 119 километра от северозападния град Талкауано с население от около 252 000 души. Трусът е станал на дълбочина от 15 километра.

Засега няма данни за жертви и материални щети.

#Earthquake 78 km SW of #Constitución (#Chile) 26 min ago (local time 14:33:09). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/qTva9LTell pic.twitter.com/WdmsXvNuZr