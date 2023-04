78-годишна жена обра банка в САЩ. Бони Гууч влязла в банков клон в Мисури и връчила бележка на касиерката, на която пишело: „Искам 13 000 долара в дребни банкноти. Не искам да ви изплаша”.

ДЪРЗЪК ОБИР: Плъх открадна диамантено колие за милиони долари (ВИДЕО)

Очевидци разказват, че жената миришела силно на алкохол, което обяснява леко полюляващата ѝ се походка на излизане от банката. Бони била заловена от полицията на две мили от града, а откраднатите пари били разпилени по пода на колата ѝ, съобщава Асошиейтед прес.

Surveillance video shows Bonnie Gooch banging on the counter, asking the teller to hurry. https://t.co/YIl77MwJLh