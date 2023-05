Принц Андрю беше освиркан от някои членове на тълпата, докато напускаше Бъкингамския дворец на път към Уестминстърското абатство, съобщи "Би Би Си".

Херцогът на Йорк е обект на обвинения, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епщайн и неговата довереница, британската светска дама Гислейн Максуел, която през 2021 г. беше призната за виновна за трафик на деца с цел сексуална експлоатация.

PA reports that Prince Andrew, the Duke of York, was driven down the Mall in a state car. Parts of the crowd in a grandstand in front of Buckingham Palace booed as Andrew went past. pic.twitter.com/9laIlnQkbM