В столицата на Уелс ще се състои обществена прожекция на коронацията на крал Чарлз Трети и кралицата Камила, съобщи ДПА. По улиците на Кардиф ще се чуват църковни камбани, а десетки улични празненства се провеждат още от ранни зори в цялата страна.

До 2000 души ще могат да отбележат събитието в замъка на Кардиф, където посетителите ще наблюдават службата по коронацията и процесиите от и до Уестминстърското абатство. Входът за събитието ще бъде свободен, но местата ще се дават по реда на пристигане. Вратите на замъка ще отворят в 8:30 ч. по Гринуич (10:30 ч. българско време).

Кралски оръдеен салют ще отправи 104-и полк на Кралската артилерия, а полкови талисмани от Кралския уелски полк и 1-ва Кралска драгунска дивизия с церемониална гвардия, уелски гвардейци, полковият оркестър и корпусът на барабанистите на Кралския уелски полк също ще присъстват на церемонията заедно с представители на Кралския военноморски флот и Кралските военновъздушни сили.

"Коронацията на нов монарх е събитие от огромно национално значение, което несъмнено ще се помни дълго в бъдещето", заяви кметът на Кардиф Греъм Хинчи. "Като столица на Уелс, страна, която е близка до сърцето на крал Чарлз Трети, Кардиф се гордее, че е домакин на тази поредица от прекрасни събития по този повод", добави той.

People have gathered in #Cardiff Castle to watch the #Coronation



Reporter @ClaireBoad was at the castle earlier pic.twitter.com/CjJckq6fAn — Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) May 6, 2023

Църквата на Уелс определи събитието като "значимо и радостно". Камбаните в столичната катедрала "Ландаф" ще бият в продължение на два часа, преди церемонията в Уестминстърското абатство, която ще започне в 11 ч. местно време (13:00 ч. българско).

В катедралата "Сейнт Дейвид" в графство Пемброукшир камбаните ще забият точно за церемонията.

A break in the rain in Cardiff and a few hundred are gathered watching the coronation on a big screen in the grounds of the castle. pic.twitter.com/MkyMMKDoRG — Becky Johnson (@BeckyJohnsonSky) May 6, 2023

Архиепископът на Уелс Андрю Джон и епископите на Суонзи и Брекън, Сейнт Асаф, Монмът и Ландаф изпратиха своите "най-сърдечни поздравления" на кралската двойка.

Cardiff Council allocated £35,000 to spend on three coronation events and a further £10,000 was spent on road closures for 44 street parties.https://t.co/PbHh4Xxv8h — Sarah_Woolley (@Sarah_Woolley) May 6, 2023

По време на церемонията архиепископът Андрю Джон ще връчи на Чарлз скиптъра с гълъба (символизиращ ролята на монарха като Пазител на мира, който Чарлз Трети ще държи в дясната си ръка по време на церемонията бел. ред.).

Lovely weather for ducks as a few hardy souls gather in the pouring rain to watch the coronation on a big screen at Cardiff castle. pic.twitter.com/8zDcHybB0M — Becky Johnson (@BeckyJohnsonSky) May 6, 2023

Кръстът на Уелс също ще бъде част от церемонията. "Коронацията на Тяхно Величество краля и кралицата е значимо и щастливо събитие за нашата нация и за Общността на нациите (бившата Британска общност бел. ред.) и знаем, че хора от целия свят ще се присъединят към нас в молитвите за нашите нови крал и кралица", се казва в изявление на епископите.

Around 25 people have turned up to watch the coronation on the big screen at Cardiff Castle, not the huge crowds of thousands I imagine the monarchy were hoping for, but Wales is the republican heartland of the UK. https://t.co/b1hceEXjGm — Adam Johannes (@DrRoundglasses) May 6, 2023

Организаторите на улични празненства и градски събития се надяват дъждът, който се очаква да вали през по-голямата част от деня, да не провали празненствата им, отбелязва ДПА.