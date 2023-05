Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави британския крал Чарлз Трети, който бе коронясан днес, предаде Франс прес.

The Coronation is a testament to the enduring strength of the British monarchy. A symbol of stability and continuity.



My congratulations to King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/rhLM9iAFrG