160-килограмова мечка, покачена на дърво, държа в напрежение цял квартал в американския град Травърс, щата Мичиган. Местната полиция получила сигнал в неделя рано сутринта от разтревожена гражданка, която забелязала животното, криещо се сред клоните на дървото в двора ѝ, съобщава "Асошиейтед прес".

Отзовалите се на място полицаи и ветеринари първоначално се опитали да подмамят животното да слезе само. Но след няколкочасови неуспешни опити прибегнали до упойващите стрели.

За да успят да приспят мечока обаче, били необходими около четири дози от упойката.

След като заспала мечката паднала само от дървото върху специален омекотяващ удара със земята матраци.

Животното е невредимо и ще бъде откарано в гориста местност на около 100 километра от града, където ще бъде пуснато на свобода.