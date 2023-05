Неизвестни нападатели изпочупиха прозорците на входа на "Турския дом" в Манхатън, Ню Йорк, където се намира Генералното консулство и постоянното представителство на Турция в ООН, предаде Анадолската агенция.

В Генералното консулство на Турция се провежда гласуването на втория тур на президентските избори.

The Turkish Consulate in New York vandalized 3 am Monday morning. Turkish citizens have been voting for the May 28’th Turkey’s presidental runoff election there since Saturday. pic.twitter.com/nyffWaZlUQ — Razi Canikligil (@canikligil) May 22, 2023

Според турската телевизия ТГРТ нападението е извършено от поддръжници на терористична организация. Атаката е извършена през нощта.

An unknown person broke windows in the building where the Turkish consulate and the country's permanent mission to the UN are located in New York.



The attacker's motives are not yet known. pic.twitter.com/20jrXWq0Tq — Spriter (@Spriter99880) May 22, 2023

Предприето е разследване по случая.

When a terrorist attack was carried out towards the American Consulate General in Istanbul, 3 Turkish policemen had sacrificed their lives in duty in order to protect the American Consulate.

Last night, in New York’s safest avenue, an attack was executed to the Turkish Consulate. pic.twitter.com/wM9nuIYOs2 — Ahmet KOSE (@KoseAhmet) May 22, 2023

"Турският дом" е 36-етажен небостъргач с височина 171 метра, който се намира в Манхатън срещу централата на ООН. Сградата е завършена през 2021 г. Тя е построена по поръчка на Турция и е проектирана от международното архитектурно бюро "Пъркинс Ийстман".