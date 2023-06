Синът на покойните музиканти Айк и Тина Търнър - Айк Търнър младши, е бил арестуван в Тексас миналия месец по подозрение в притежание на кокаин и подправяне на доказателства, съобщи ДПА, като цитира публикация в сп. "Пийпъл".

Според изданието полицията в Алвин, щата Тексас, е задържала 64-годишния мъж, след като е открила у него 1,7 грама кокаин и 0,7 грама метамфетамин.

Айк Търнър младши също е музикант. Майка му почина на 83-годишна възраст на 24 май т.г.

Той шофирал бял Форд от 2013 г., когато полицаите го спрели, защото светлините на автомобила му били изключени, съобщават от полицията, предаде БТА.

