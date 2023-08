Ожесточени спорове в Испания заради временно отстранения президент на футболната федерация Луис Рубиалес. Скандалът избухна след триумфа на отбора на финала на Световното първенство за жени. По време на награждаването Рубиалес целуна по устните една от състезателките.

Действията му бяха приети за сексуално посегателство, а той побърза да обясни, че е получил разрешението ѝ, преди да я целуне.Впоследвие обаче футболистката категорично отрече да е давала позволението си.

