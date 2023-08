Индийската организация за космически изследвания публикува видео в социалната мрежа Екс, на което луноходът "Прагиян", разположен на лунната повърхност в рамките на мисията "Чандраян-3", извършва маневри, съобщи ТАСС.

Индийският луноход изпрати кадри на спускаемия модул (СНИМКИ)

Луноходът маневрира в търсене на безопасен маршрут. Обръщането на посоката на движение е заснето с камера на спускаемия модул "Викрам", съобщи Индийската организация за космически изследвания.

Cutest video ISRO has released, Our Pragyan rover is circling to identify a safe route before starting its adventure on the Moon! 🌕 😍#Chandrayaan_3 #ISRO



ISRO 發布了最可愛的視頻,我們的普拉吉亞漫遊者在開始月球冒險之前正在盤旋以確定安全路線! 🌕😍 #月船3號 #印度空間研究組織 pic.twitter.com/V4OCeZ8Cmf