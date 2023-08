Индийският луноход „Прагиян” от мисията „Чандраян-3”, доставен на Луната със спускаемия модул „Викрам”, изпрати на Земята негова снимка, публикувана от Индийската организация за космически изследвания.

„Усмихни се, моля! Днес луноходът „Прагиян” направи снимка на спускаемия модул „Викрам”, гласи публикацията.

Chandrayaan-3 Mission:



Smile, please📸!



Pragyan Rover clicked an image of Vikram Lander this morning.



The 'image of the mission' was taken by the Navigation Camera onboard the Rover (NavCam).



NavCams for the Chandrayaan-3 Mission are developed by the Laboratory for… pic.twitter.com/Oece2bi6zE